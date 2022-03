Roma-Vitesse ad alta tensione: scontri nella notte tra ultras

Diversi i tifosi olandesi che sono presenti a Roma da circa 24 ore. Questo perché stasera si gioca l’attesissima partita di Conference League tra i capitolini e i gialloneri del Vitesse. La sera precedente all’incontro, però, non è stata proprio calmissima.

Roma, scontri nella notte tra tifosi giallorossi e olandesi

Il litigio è iniziato nei pressi di un pub in zona Colosseo, dove erano presenti i tifosi del Vitesse. Non è ancora chiaro quale sia stata la scintilla, sta di fatto che poco dopo nella zona sono arrivati anche alcuni ultras della Roma e da lì sono nati i disagi. Tra qualche sedia lanciata, urla e momenti ad alta tensione. Per fortuna, non sembra ci siano stati feriti. Questo anche grazie al pronto intervento della Digos, che ha fatto prontamente dividere le due tifoserie.

Dopo quanto avvenuto ieri sera si preannuncia dunque una partita ad alta tensione anche fuori dal campo. Massima attenzione da parte delle forze dell’Ordine per evitare nuovi scontri. Ricordiamo che già qualche anno fa alcuni tifosi olandesi fecero dei danni alla fontana della Barcaccia, proprio poco prima di un importante incontro europeo con la Roma.

Speriamo che questa sera sia solo una partita di calcio, a maggior in un momento storico delicato come questo.

