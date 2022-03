Dopo la partita di andata, vinta in Olanda per 1 a zero, i giallorossi cercano di portare a casa la qualificazione in questa prima edizione della Conference League. Scopriamo insieme dunque come vedere Roma-Vitesse in diretta TV e in streaming e se l’incontro di ritorno degli ottavi di finale sarà trasmesso in chiaro in televisione.

Roma-Vitesse, dove vederla in TV e in streaming

Giovedì scorso, la partita trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 è stata quella di Europa League tra Atalanta-Bayern Leverkusen. Il match di ritorno dei bergamaschi però non sarà trasmesso anche stavolta in diretta e in chiaro, ma sarà comunque visibile agli abbonati del servizio di Sky e DAZN e andrà in onda alle 18.45 di giovedì 17 marzo 2022. Sarà invece trasmessa la partita di Conference League tra Roma-Vitesse, alle ore 21:00, su TV8. Il match sarà disponibile in HD su smart tv e sul sito dell’emittente.

