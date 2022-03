Casal del Marmo, brutto incendio nella notte: fiamme in un appartamento

Questa notte, 16 marzo 2022, alle ore 00.30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento in Via Villastellone, zona Casal del Marmo.

Appartamento in fiamme a Casal del Marmo

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con la 8A, la 9A, AS1, AB10 e Carro teli, sono intervenuti al 2° piano di una palazzina indipendente completamente interessato dalle fiamme.

Gli occupanti dell’appartamento sono stati accompagnati in luogo sicuro in buona salute. Soltanto una donna è stata affidata al 118 per leggera inalazione di fumi. L’intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti.

Sul posto, anche il Capo turno provinciale ed il funzionario di servizio. Sul posto, Italgas per verifiche degli impianti e Polizia Locale di Roma Capitale per quanto di loro competenza.