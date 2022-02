Casal del Marmo, furto in un circolo sportivo: rubati cellulari e soldi

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza due romani di 32 e 27 anni, entrambi già con precedenti, per furto aggravato in concorso.

Ecco tutti i dettagli

A seguito di una segnalazione di furto avvenuto all’interno del locale spogliatoio di un circolo sportivo nei pressi di via del Fontanile, i Carabinieri sono intervenuti ed hanno avviato le ricerche in zona dei sospettati. I due sono stati fermati mentre erano a bordo di un’auto, in via Casal del Marmo, e a seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, della somma contante di 470 euro, nonché di 2 borse da donna contenente effetti personali. Sono stati acquisiti anche i video delle telecamere di videosorveglianza interne al centro sportivo dove si vedono i due che entrano e si dirigono verso gli spogliatoi.

I Carabinieri hanno poi effettuato delle mirate ricerche nell’area esterna del circolo dove hanno rinvenuto, nei pressi di un albero, uno zaino contenente 2 i-pad e 15 telefoni cellulari, verosimilmente provento di precedenti furti, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Alcuni oggetti rinvenuti, tra cui 2 cellulari e le borse, sono state restituite immediatamente ai legittimi proprietari.

I due sono stati accompagnati in caserma e successivamente presso il Tribunale di Roma per il rito direttissimo al termine del quale, è stato convalidato l’arresto per entrambi con la misura restrittiva degli arresti domiciliari.