È scomparsa nella notte Manuela Fabiani, ragazza di 19 anni di Pontinia. I suoi genitori sono in apprensione e lanciano un appello.

Ore d’ansia per ritrovare Manuela Fabiani

Manuela è una ragazza di 19 anni e, da ieri, è scomparsa. Ad accorgersene è stato il papà che stamattina, intorno alle ore 06:00 è andato in camera da letto senza però trovarla.

Da quello che emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che la ragazza si sia allontanata da casa tra le 23.30 di ieri – ora in cui sarebbe andata in camera a dormire – e le 6 di stamattina

Ecco il post facebook:

È sparita questa mattina Manuela Fabiani nei pressi di Pontinia, chiunque l’avesse vista mi contatti sul mio numero . Camilla: 351 602 9163‬

È la seconda persona oggi scomparsa

Manuela potrebbe essere in difficoltà, così come la signora Anna, uscita per andare dal parrucchiere e che non è più tornata a casa. L’appello, questa volta, arriva direttamente da Torre Angela.