“Con lo scopo di contrastare l’isolamento sociale e favorire l’invecchiamento attivo della popolazione anziana residente o domiciliata nel Comune di San Cesareo, il 17 marzo partirà il progetto “Ritorno al Futuro”, a cura de Le Ginestre Onlus Cooperativa sociale.

Il progetto, patrocinato dal Comune di San Cesareo e finanziato dalla Regione Lazio, prevede le seguenti attività gratuite:

Sostegno Psicologico di gruppo (max 15 iscritti) dal 17 marzo, corso di Yoga (max 20 iscritti) dal 21 marzo, laboratorio di informatica (max 10 iscritti) dal 24 marzo

Perchè ‘Ritorno al Futuro’?

Il titolo – spiega il Dott. Matteo Pochesci de Le Ginestre – evoca inevitabilmente nell’immaginario collettivo di tutti noi, la mitica trilogia cinematografica degli anni ’80. Con questo progetto cerchiamo di mettere in condizione gli anziani di uscire dall’incertezza diffusa da questi due anni di pandemia, riattivando la voglia di futuro, e con con un ritorno ai sogni ed alle speranze uscendo dall’isolamento, accompagnandoli in un ritorno alla vita comunitaria pre-covid, e quindi al benessere psico – fisico.

Siamo entusiaste di questo splendido progetto per il quale ci complimentiamo con il Dott. Pochesci – dichiarano la Sindaca Alessandra Sabelli e la Consigliera alla Politiche Sociali Viviana Pizziconi. – Un progetto prezioso che mette in rete molte associazioni del territorio per spezzare le catene dall’isolamento sociale vissuto dagli anziani in questi due anni di pandemia, riportandoli in comunità con nuovi strumenti che accorciano le distanze con le nuove generazioni.

Le attività che partiranno nei prossimi mesi:

WALK TOGHETER – CAMMINATA DI GRUPPO che partirà a maggio con attività di respiro e benessere alla scoperta del territorio di San Cesareo

SCAMBI INTERGENERAZIONALI TRA BAMBINI E DULTI che coinvolgerà il Centro Anziani e il Centro Estivo distrettuale

FORM-AZIONE, attraverso esperti docenti nel volontariato con lo scopo di formare un gruppo di max 10 anziani per dare supporto alla comunità e dare forza al Protocollo di Intervento

Le politiche sull’invecchiamento attivo avviate dall’OMS con la strategia “Active Ageing. A Policy framework” nel 2002, vedono la Regione Lazio impegnata in politiche pubbliche destinate alla popolazione anziana non più solo focalizzate sull’assistenzialismo puro, ma anche sulla riattivazione degli anziani alla vita partecipativa e comunitaria, per aumentare il loro benessere psico-fisico e le aspettative di vita.”

Per le iscrizioni:

C/O Centro Anziani, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Per maggiori informazioni:

Le Ginestre Onlus 06.9584296. ritornoalfuturo@leginestreonlus.it