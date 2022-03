Sono ancora da chiarire con precisamente le dinamiche di quanto avvenuto poco fa. Sta di fatto che al IV chilometro, zona di Colleferro, una bambina sarebbe caduta da un cavallo. La giovane è stata in seguito trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma.

Colleferro, bambina caduta da cavallo al IV chilometro: elitrasportata all’ospedale Gemelli

L’episodio è avvenuto la mattinata di oggi, domenica 13 marzo 2022. Sembra che la bambina sia rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo. Tuttavia, potrebbero seguire informazioni più precise in seguito a ulteriori accertamenti.

La bambina è stata trasportata con l’eliambulanza nell’ospedale Gemelli. Per fortuna, da quanto trapelato, non sembra che le sue condizioni siano gravi.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità a breve, relative sia alla dinamica dei fatti e sia sulla condizione della piccola. Per fortuna, sembra che la bambina sia stata portata all’ospedale soltanto per accertamenti precauzionali. Ci auguriamo che stia bene.