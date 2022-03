“Esprimiamo solidarietà al nostro collega, ferito ad una spalla dopo che sarebbe stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente nel territorio del Comune di Segni. L’agente, che avrebbe poco prima elevato una semplice sanzione per un divieto di sosta sarebbe stato seguito, aggredito verbalmente, minacciato e poi ferito ad una spalla dal trasgressore, un cittadino italiano di circa 50 anni residente a Segni, che poi si sarebbe rifiutato pure di fornire le proprie generalità al Comandante della Polizia Locale, Dott. Antonio Valle, accorso prontamente in soccorso del proprio agente. Il cittadino per la sua azione potrebbe essere denunciato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, per non aver fornito le proprie generalità e per gli altri reati che l’autorità giudiziaria riterrà perseguire.”