Torna la Champions League, così come l’Europa League e la Conference League. Il 15, il 16 e il 17 marzo 2022 torna il grande calcio europeo, che vede ancora protagoniste le squadre italiane. Scopriamo insieme come e dove vedere in TV e in streaming, in diretta e in chiaro, Manchester Uniter-Atletico Madrid, Juventus-Villareal, Bayern Leverkusen-Atalanta e Roma-Vitesse.

Champions League, partite di martedì 15 marzo 2022 in TV e in streaming: cosa trasmetterà in chiaro Canale 5?

Canale 5 trasmetterà la diretta in chiaro di Manchester Uniter-Atletico Madrid, alle ore 21:00, con pre-partita dalle ore 20:45. La partita sarà visibile anche in streaming tramite l’app Mediaset Play o sul sito di Mediaset Play. L’altra partita della serata, quella tra Ajax e Benfica sarà visibile soltanto agli abbonati Champions.

Champions League, partite di mercoledì 16 marzo 2022 in TV e in streaming: dove vedere Juventus-Villareal?

Mercoledì 16 marzo non saranno trasmesse in chiaro partite in TV. Tuttavia, per gli abbonati ad Amazon Prime, su Prime Video, sarà disponibile Juventus-Villareal in diretta alle ore 21:00, con pre-partita a partire dalle ore 19:30. Il match sarà dunque visibile a chi possiede la app o chi ha installato la applicazione sui propri smart tv, dopo aver sottoscritto l’abbonamento. L’altro incontro tra Lilla e Chelsea sarà disponibile in TV e in streaming su Sky e DAZN soltanto a coloro che hanno un abbonamento specifico.

Europa League e Conference League: come vedere in TV e in streaming Bayern Leverkusen-Atalanta e Roma-Vitesse e quale partita trasmetterà in chiaro giovedì TV8?

La partita di andata degli ottavi di finale di Europa League ha visto trionfare i bergamaschi sui tedeschi, ma il ritorno è ancora tutto aperto. La partita però non sarà trasmessa anche stavolta in diretta e in chiaro, ma sarà comunque visibile agli abbonati del servizio di Sky e DAZN e andrà in onda alle 18.45 di giovedì 17 marzo 2022. Sarà invece trasmessa la partita di Conference League tra Roma-Vitesse, alle ore 21:00, su TV8. Il match sarà disponibile in HD su smart tv e sul sito dell’emittente.

Ricapitolando

martedì 15 marzo 2022 Manchester Uniter-Atletico Madrid ore 21 in chiaro su Canale 5

mercoledì 16 marzo 2022 Juventus-Villareal ore 21 su Prime Video (non in chiaro)

giovedì 17 marzo 2022 Roma-Vitesse ore 21 in chiaro su TV8

Tutte le altre partite saranno visibili soltanto a chi ha sottoscritto l’abbonamento con SKY e DAZN relativo alle principali manifestazioni europee.