“Sono terminati i lavori di ripavimentazione del manto stradale e dell’apposita segnaletica orizzontale di Viale Ungheria, strada che versava in condizioni di pericolosità. Un intervento – commenta la Consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia – che rimette in sicurezza uno dei tratti principali di accesso alla città di Segni.

SEGNI: TERMINATI I LAVORI A VIALE UNGHERIA; CONTINUA IL LAVORO PER IL RIPRISTINO DI VIA TRAIANA

Nel contempo si sta lavorando per il ripristino di via Traiana: nei giorni scorsi, insieme al Vicesindaco Pierluigi Sanna, abbiamo infatti effettuato un sopralluogo nella zona interessata dalla frana.

Siamo in contatto costante con il Sindaco di Segni, Piero Cascioli, per cercare di risolvere il prima possibile questa situazione e per riconsegnare ai cittadini un’arteria stradale fondamentale per la viabilità dell’area”.

Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla viabilità CMRC.

Foto di repertorio