Si aggrava l’elenco delle vittime del freddo nella Capitale: questa mattina, sabato 12 marzo 2022, è stato ritrovato il corpo senza vita di un clochard, nei giardini della “Casa del Pellegrino”, all’interno del complesso del santuario della Madonna del Divino Amore.

Roma, il freddo continua a mietere vittime: oggi trovato morto un altro clochard

La vittima sembra avere 40 anni ma la sua identificazione è ancora in corso. Le cause del decesso sono da attribuirsi alle rigide temperature di questi giorni: sul corpo dell’uomo non sono stati ritrovati segni di violenza. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, che continuano ad indagare.

Una tragedia senza fine: infatti, non si possono non ricordare anche le vittime ritrovate lo scorso 9 marzo nei pressi della Stazione Termini e quella rinvenuta ieri, 11 marzo, ad Ostia, sopra un giaciglio di fortuna.

Foto di repertorio