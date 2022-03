Roma, il freddo miete altre vittime: morti due clochard

Ennesimo triste rinvenimento nei pressi della Stazione Termini a Roma: questa mattina, 9 marzo 2022, sono stati scoperti i corpi ormai privi di vita di due senzatetto, deceduti a causa del freddo.

Roma, il freddo miete altre due vittime

Come riportato dall’AGI, alle 8:45, i Carabinieri della stazione Roma Quirinale sono intervenuti in via Giovanni Amendola, allertati per il decesso di un uomo di età compresa tra i 50 e i 55 anni. Poco dopo, i Carabinieri della stazione Roma Macao sono arrivati in piazza della Repubblica, dove hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Entrambi i decessi sono stati causati da un arresto cardiocircolatorio dovuto all’ipotermia. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di identificare le due vittime.

Foto di repertorio