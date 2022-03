Lutto nella comunità di San Cesareo per la scomparsa di Claudio Giordani, Coordinatore e Responsabile della locale Protezione Civile.

San Cesareo, dolore per la scomparsa di Claudio Giordani

“San Cesareo è addolorata per la perdita troppo dolorosa di Claudio Giordani, Coordinatore e Responsabile della Protezione Civile San Cesareo. Mauro, come tutti lo chiamavano, è stato un grande uomo, sempre pronto e in prima linea per fronteggiare ogni emergenza ed ogni criticità. Lascia nel cuore di tutti un grande vuoto, dolore e rabbia per averci lasciato così presto. La Sindaca, Alessandra Sabelli, l’Amministrazione comunale e tutta la comunità si stringono alla famiglia, a Caterina e Diletta, ai parenti, agli amici ed ai ragazzi e ragazze della Protezione Civile San Cesareo, da lui capitanata. Ciao Mauro!”, è il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale.

Così, invece, la Protezione Civile di San Cesareo: “Il nostro amato e stimato coordinatore Claudio Giordani lottando fino alla fine come ha sempre fatto ci ha lasciati. Lascia un vuoto incolmabile dentro di noi, ma ci lascia con un bagaglio di nozioni che negli anni ci ha reso cio che siamo, LA PROTEZIONE CIVILE DI SAN CESAREO. Un grande mentore e UOMO sempre pronto a tendere la mano verso il prossimo, a mettersi in gioco in prima linea. Noi tutti siamo fieri ed orgogliosi di averlo avuto come COMANDANTE, porteremo avanti tutto ció che lui negli anni ha costruito con grande fierezza. Ciao Mauro, i tuoi volontari.”

Anche la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari di Claudio Giordani.

Foto di repertorio