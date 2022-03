Dopo la recente installazione di autovelox a Colleferro, di cui uno proprio nella zona del IV chilometro, continuano le misure di contrasto a chi guida ignorando i limiti di velocità e le regole del codice della strada. In una via in cui gli incidenti sono tristemente frequenti, arrivano finalmente anche le telecamere.

Queste ultime sono state richieste a gran voce dal comitato di quartiere e accolte con felicità proprio da questi ultimi e dai residenti.

Colleferro, telecamere al IV chilometro: aumentano le misure di sicurezza in strada

Arrivate dunque le videocamere di sicurezza nella zona del IV chilometro, a Colleferro. Sicuramente un’ulteriore misura di prevenzione e deterrenza che si aggiunge all’autovelox e che presumibilmente aiuterà a ridurre la frequenza dei sinistri.

I commenti sono generalmente positivi, ma c’è anche chi ritiene che sarebbe utile adottare anche misure che siano di sicurezza e di prevenzione dell’alta velocità, ma che non abbia ricadute sul cittadino (intese come multe), come ad esempio i dossi.

A ogni modo, le telecamere di sicurezza vigileranno anche su chi non avrà cura dei colori del semaforo del IV chilometro, per inchiodare chi passerà con il rosso. E voi, cosa ne pensate?