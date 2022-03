Rischio incendio, attenti all’orologio Decathlon. Richiamati due prodotti GPS della marca “Kiprun” a causa del pericolo di ustioni e d’incendio, scopriamo insieme di quali lotti si tratta. I consumatori sono invitati a riportarli in negozio per ottenere un rimborso.

I lotti interessati

Gli orologi “Kiprun GPS 500” e “Kiprun GPS 550”, venduti da Decathlon sono stati ritirati a causa del rischio di ustioni e d’incendio. La batteria dei due orologi GPS, a quanto pare, potrebbe surriscaldarsi con le conseguenze sopra descritte. Il richiamo riguarda due orologi GPS, Kiprun GPS 500: codice articolo 2655855 (nero) – 2655854 (menta/nero) e Kiprun GPS 550 codice articolo: 2655858 (bianco) e 2655859 (nero). Il codice è riportato sul retro dell’orologio.

I consumatori che possiedono uno dei due orologi in questione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono invitati a non usare più il prodotto e a riportarlo in un punto vendita Decathlon al fine di ottenere un rimborso.