Roma, petardi e bombe carta contro Don Coluccia: da anni impegnato contro la droga

Bombe carta e petardi contro Don Coluccia, sacerdote di 47 anni da anni protagonista della lotta contro la droga.

Petardi e bombe carta contro Don Coluccia

Non è la prima volta. È dal lontano 1997 che Don Coluccia si dedica agli ultimi, gli emarginati, quelli dipendenti dall’uso della droga. Già nel settembre del 2014 venne minacciato di morte, nel 2015 subì un attentato con dei colpi di pistola. Nel 2016, invece, gli venne inviata una busta con dei proiettili, mentre nel 2018, nel suo paese d’origine (Lecce) si ritrovò alcuni colpi di pistola nel finestrino della sua vettura.

L’ultimo, in ordine cronologico, è successo qualche giorno fa dove delle persone hanno iniziato a lanciare bombe carta e petardi contro di lui. Come viene riportato da Repubblica, ad intimidire il prete sarebbero state persone che non gradirebbero i suoi messaggi per la legalità.