La vittoria della Roma di Mourinho ha fatto parlare molto, non solo per il risultato sul campo, ma anche per un’incredibile scena vissuta dai tifosi.

Asteroide durante il match Roma-Atalanta

Non si tratta di una fake news, è tutto reale. Subito dopo la partita di Serie A Roma-Atalanta, match che ha visto vittoriosa la squadra di Mourinho, durante il noto inno “Grazie Roma” di Antonello Venditti, un asteroide ha attraversato il cielo della Capitale.

La scena, spettacolare, è stata ripresa da tantissimi telefonini e, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo. Gli esperti ipotizzano che la palla incandescente che ha squarciato il cielo di Roma possa essere l’asteroide 153 Hilda.

Conferme o meno, fatto sta che è stato un momento di grande stupore.

Ecco il video: