Tornano I dibattiti scientifici del sabato e Laboratorio Scienza Unitre, con il terzo appuntamento stagionale. Stavolta, la conferenza verterà nuovamente in parte sull’acqua.

Clicca sul link per assistere alla conferenza tra le 11 e le 13 di sabato 12 marzo 2022: https://meet.google.com/eji-qqdy-xuk

Si parlerà infatti dei problemi gestionali dei grandi schemi idrici: il dilemma della condivisione. Scopriamo insieme come assistere alla conferenza, comodamente da casa.

I dibattiti scientifici del sabato a Colleferro: il 12 marzo terzo appuntamento stagionale

Sabato 12 marzo, dalle 11.00 alle 13.00, sarà online la terza conferenza (clicca qui per vederla). Come sempre, il portavoce del gruppo dei dibattiti scientifici del Sabato, Mauro Marozza, ci anticipa i temi della conferenza. Ricordiamo che presto le conferenze scientifiche torneranno fruibili anche in presenza, come di consueto il sabato mattina, a Colleferro, e saranno comunque disponibili online sui nostri canali.

Problemi gestionali dei grandi schemi idrici: il dilemma della condivisione

“Le attuali forme gestionali dei soggetti che utilizzano l’acqua per le varie necessità sono estremamente diverse: dalle grandi società di produzione idroelettrica alle strutture consortili di autogoverno degli utilizzatori passando per le società regolate del servizio idrico integrato fino agli auto-approvvigionatori.

Indipendentemente dalla forma gestionale, tutti i soggetti si trovano oggi ad affrontare quattro ordini di problemi legati in modo simultaneo alla sostenibilità della propria attività: quello sociale (qual’è il punto di caduta tra qualità dei servizi e innovazione di processo?), quello economico (quanto l’utente è disposto a pagare per un miglioramento del servizio?), quello ambientale (quanta acqua siamo disposti a lasciare per la tutela della biodiversità?) e quello etico (quanta acqua e quanti problemi lasceremo alle generazioni future?).

La soluzione a questi quattro problemi è vincolata agli effetti del cambiamento climatico (che per l’acqua si traduce in una più esasperata variabilità della sua disponibilità) e a procedure e scelte condivise tra i diversi “portatori d’interesse”.

Questo il link per assistere alla conferenza: https://meet.google.com/eji-qqdy-xuk.