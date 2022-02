Sabato 26 febbraio 2022, alle ore 11.00, tornano i Dibattiti scientifici del sabato a Colleferro e laboratorio Scienza UNITRE. “Le grandi opere idrauliche: l’ uomo e la sua capacità di modificare l’ambiente“, questo il titolo del nuovo incontro che sarà fruibile ancora una volta online.

Tuttavia, in vista di tempi migliori a breve termine, si prospetta un ritorno alla cultura in presenza, presso la biblioteca comunale di Colleferro, in via di fine restauro. Mauro Marozza, il Portavoce del gruppo, ci aggiorna in merito alla nuova iniziativa.

Questa una breve introduzione del dibattito:

“Tecnica e tecnologia consentono oggi di conseguire nel governo delle acque risultati altamente affidabili che rispondono alle più svariate esigenze di sviluppo sociale ed economico. Gli usi domestici e industriali, la produzione di forza motrice, la difesa dalle inondazioni, gli usi ricreativi sono elementi ormai consolidati e irrinunciabili della cultura individuale e collettiva.

Pur tuttavia la competizione tra le diverse necessità e l’imprevedibilità nella disponibilità dell’acqua costituiscono limiti oggettivi che facciamo fatica a riconoscere come necessarie contropartite nelle nostre scelte. Su questo tema verterà la seconda parte delle Conversazioni sull’acqua”.

Questo il link per assistere alla conferenza: https://meet.google.com/eji-qqdy-xuk.