Artena, incidente in zona Macere: traffico in tilt sulla SP600 Ariana

Si segnala la presenza di code sulla SP600 Ariana questa mattina, 7 marzo 2022, a causa di un incidente.

Artena, incidente in zona Macere: si registrano code

Il sinistro è avvenuto verso le 10:30 di questa mattina ad Artena, in zona Macere, tra via Labicana e Via Tuscolana: si registrano code in entrambe le direzioni. La notizia è stata riportata da Astral Infomobilità.

Al momento, non sono state rese note la dinamica e l’entità dell’incidente stradale, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.

Si raccomanda di procedere con cautela.

Foto di repertorio