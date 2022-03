La situazione politica artenese continua da mesi a tenere banco. Leggiamo quali sono le ultima novità in merito, con la seguente nota a firma dei gruppi di minoranza del Comune di Artena (“Artena Cambia”, “Artena Insieme”, “Artena Resiste”), che rispondono così alla maggioranza:

La maggioranza del Comune di Artena crolla a pezzi

Il Prefetto di Roma ha nominato in questi giorni un commissario che prende il posto della giunta e del Sindaco di Artena dopo che Sindaco, vicesindaco e assessore sono stati sospesi per questioni giudiziarie personali.

La maggioranza in questi mesi è crollata, pezzo dopo pezzo e non è certo per i nostri ricorsi al Tar.

Il ricorso che abbiamo proposto contro il Prefetto nasce dalla convinzione che quanto accaduto alla fine dello scorso anno non abbia avuto un senso logico. La Prefettura prima ha annunciato lo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di voto del Vicesindaco assessore esterno in Consiglio e quando questo è accaduto lo scioglimento non c’è stato.

Era un atto dovuto a cui non ci siamo sottratti e che abbiamo sostenuto convintamente come ogni altra iniziativa politica che abbiamo portato avanti sino ad oggi. Siamo sempre scesi in piazza. Loro invece ne hanno timore e si continuano a nascondere dietro comunicati pieni di livore ed errori come sul fatto che il Tar abbia riconosciuto la legittimità del voto di Talone, cosa assolutamente falsa perché il giudice amministrativo su questo aspetto ancora non si pronuncia.

Questo gettare fumo negli occhi delle persone è solo un modo per distogliere l’attenzione sulla disfatta politica della pseudo maggioranza Angelini che ormai non esiste più ed ha tentato fino alla fine di restare attaccata alla poltrona.

Oggi si apre una nuova fase per il futuro di Artena, noi torneremo in piazza per incontrare i cittadini e decidere insieme a loro le sorti della nostra città.