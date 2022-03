Ferita da alcuni spari a Kiev: la piccola Sofia è ora ricoverata a Roma

La piccola Sofia è arrivata a Roma da Kiev, gravemente ferita in seguito ad uno scontro a fuoco, accompagnata dalla nonna: ora la bimba è ricoverata al San Raffaele.

Da Kiev a Roma: il lungo e disperato viaggio della piccola Sofia

La piccola è giunta nella Capitale dopo un lungo viaggio in ambulanza, con la nonna: la bambina riporta “una tetra paresi, prevalente a destra, esito di ferite da arma da fuoco (le principali in sede cervicale e cranica) subite mentre era in macchina con tutta la sua famiglia, e lei è ad oggi l’unica supersite.

Le condizioni sono stabili, la rete di solidarietà degli Ucraini presenti a Roma, ci aiuta costantemente nella traduzione di messaggi rivolti a lei ed alla nonna che ci consentono di effettuare le necessarie terapie, e di ascoltare i suoi bisogni, materiali e psicologici”, è quanto riportato da Amalia Allocca, direttore sanitario dell’Irccs San Raffaele Roma.

Foto di repertorio