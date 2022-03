Drammatico incidente a Latina: morta una ragazza di 21 anni

Tragico incidente all’alba di questa mattina, 6 marzo 2022, nei pressi di Latina Scalo: deceduta una ragazza di soli 21 anni.

Il sinistro si è verificato verso le 5:00 di questa mattina, in via Epitaffio, poco distante da Latina Scalo. Stando a quanto riportato dalle prime testimonianze, la ragazza era in auto con un giovane di 24 anni, rimasto gravemente ferito.

Molto probabilmente, per cause ancora da chiarire, il 24enne avrebbe perso il controllo della vettura, schiantandosi contro un albero.

Le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche. Immediato l’intervento del Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118: la 21enne è deceduta in seguito ad un disperato intervento. Rimane in ospedale, in condizioni gravi, il 24enne. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio