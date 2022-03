Dramma su un campo di calcio a San Lorenzo di Priverno. Un giovane ragazzo di 15 anni è morto dopo un malore.

Si accascia a terra e muore: addio ad un 15enne

Una vita spezzata troppo in fretta. È successo nel pomeriggio di ieri, 3 marzo 2022, intorno alle ore 18:00 in un campo di calcio di San Lorenzo di Priverno, in provincia di Latina.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un giovane di 15 anni mentre era intento a fare allenamento, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione (che sarebbero durati circa 20 minuti) il cuore si è fermato definitivamente. Sul posto anche il personale sanitario del 118.

M.P, queste le iniziali del ragazzo deceduto residente a Bassiano, sempre in provincia di Latina.