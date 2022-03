Terribile incidente ieri sera, 5 marzo 2022, sulla A1 Milano-Napoli, poco dopo lo svincolo autostradale di San Vittore del Lazio (FR).

Contromano sull’Autostrada: terribile incidente sulla A1

Tre morti e due feriti gravissimi: questo il bilancio del violento scontro di ieri sera sulla A1, Nel casertano, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, direzione Napoli. L’incidente è stato causato da un’auto entrata contromano in autostrada.

La dinamica del sinistro è stata poi confermata dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto; necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta per estrarre i feriti dagli abitacoli distrutti.

Il tratto autostradale interessato era stato chiuso al traffico per consentire i rilievi del caso e le operazioni di soccorso. Oltre al personale sanitario, meccanici, Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Stradale, era accorso sul posto anche la Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, come riportato da un comunicato di Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio, non inerente all’incidente di ieri sera