Brutto incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Casilina, all’altezza di Frosinone. Il sinistro è accaduto poco fa, nelle vicinanze del centro commerciale Panorama.

Incidente in via Casilina all’altezza di Cassino: feriti due bambini

L’impatto è stato forte, al punto da provocare due feriti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente stradale, ma dalle prime informazioni trapela che si è trattato di uno scontro frontale tra due automobili. Questo ha comportato il ferimento di due bambini che si trovavano all’interno delle vetture in quell’istante. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 5 marzo 2022.

La strada è stata immediatamente chiusa per facilitare l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i piccoli, rimasti incastrati all’interno delle lamiere dell’automobile. Sul posto, è intervenuta anche l’eliambulanza, che si è occupata del trasporto dei feriti nell’ospedale più vicino. Ancora non si hanno informazioni in merito alle loro condizioni di salute.

Sul posto si è generato un po’ di traffico, comunque in smaltimento. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla vicenda e soprattutto sulle condizioni dei feriti, che speriamo siano in miglioramento.