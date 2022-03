I Carabinieri della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Cassino supportati da personale della Stazione di Sant’Apollinare hanno provveduto a denunciare a piede libero per violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 48enne residente in un piccolo centro della Valle dei Santi, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto a una misura di prevenzione.

I fatti

L’uomo ha contattato telefonicamente una donna del luogo (un’assistente sociale per un ente locale) e ha indirizzato nei suoi confronti frasi altamente lesive e ingiuriose, ritenendo la stessa responsabile dell’avvio di una procedura a lui sfavorevole riguardante la custodia della prole (5 minori di anni 14) della convivente.

Nei giorni scorsi, alla guida di una utilitaria, il 48enne si era reso protagonista di un incidente stradale senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell’occorso, il mezzo si era ribaltato e l’uomo era stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino per le ferite e le contusioni riportate e giudicato guaribile con 10 gg di prognosi. Nel sinistro, la minore che era a bordo dell’autovettura ha riportato, invece, la frattura di un arto e un leggero trauma cranico, con 30 giorni di prognosi clinica.

Nella circostanza, gli accertamenti tossicologici a cui è stato in seguito sottoposto hanno permesso di appurare che l’uomo fosse positivo ai cannabinoidi e alle anfetamine e, pertanto, nei suoi confronti si è provvedutoalla denuncia all’A.G. per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, al ritiro della patente di guida e alle comunicazioni di rito all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

