Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga nel centro della Capitale e nelle periferie, che hanno portato all’arresto di 14 persone con le accuse, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

I fatti

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 65enne romano, con precedenti, che, dopo essere stato fermato per un controllo a bordo della sua autovettura in via degli Archetti (zona Torrenova), è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

I Carabinieri, infatti, hanno rivenuto e sequestrato 2.353 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,350 kg, 2 panetti della stessa droga per un peso complessivo di 400 g, materiale idoneo al confezionamento, due bilancini di precisione e 2.890 euro, ritenuti provento di attività illecita. La sostanza stupefacente era occultata all’interno di un vano ricavato modificando artificiosamente il cruscotto anteriore lato passeggero, con apertura meccanica.

A finire in manette anche un 21enne di origini cubane che, al termine di un’attività info-investigativa effettuata dai Carabinieri della Stazione Roma La Storta, hanno fatto scattare un blitz all’interno dell’appartamento del giovane ed hanno rinvenuto 37 g di cocaina, 31 g di hashish e la somma di 500 euro in contanti.

In via F. Borromeo, in zona Primavalle, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 27enne romano, poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 7 “panetti” di hashish per un peso complessivo di circa 700 g, e circa 1700 euro in contanti.

Un 33enne del Gambia è stato arrestato dopo essere stato “pizzicato” dai Carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro in via Francesco Cancellieri, dopo aver ceduto un involucro di eroina ad un altro soggetto, dietro il compenso di 50 euro.

Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato due cittadini della Guinea, di 44 e 26 anni, sorpresi, in concorso tra loro, a cedere 3 dosi di eroina ad una 43enne romana in viale della Serenissima. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di altre 4 dosi della stessa droga e 150 euro. Il 44enne dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale perché ha colpito i Carabinieri con calci e pugni nel tentativo di fuggire. In zona Portuense, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, hanno arrestato un 56enne che, dopo essersi mostrato con un atteggiamento nervoso, ha spinto i militari ad eseguire un controllo approfondito.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 1.2 kg di marijuana, 300 gr di hashish, 370 g di cocaina e una pistola Smith Wesson calibro 357 magnum, in perfette condizioni, denunciata rubata nel 2015, illecitamente detenuta, e 6 colpi calibro 38 special.

In via Casal Boccone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro hanno fermato un 31enne romano che, alla vista dei militari ha cercato di eludere il controllo. I Carabinieri hanno poi accertato che il 31enne aveva diversi involucri contenenti dosi di cocaina per un peso complessivo di 128 g e lo somma contante di 420 euro, ed è stato arrestato.

A Torpignattara, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno fatto scattare una perquisizione in un’abitazione di un 47enne romano dove hanno rivenuto e sequestrato, all’interno di un mobile della camera da letto, 75 g di hashish, 10 dosi di cocaina, un involucro in cellophane contenente 210 g di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due cittadini delle Filippine di 31 e 25 anni, fermati in viale Jonio a bordo di un’utilitaria, trovati in possesso di circa 3 g di shaboo e la somma contante di 480 euro.

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini in via Giolitti, hanno controllato un 26enne tunisino, senza fissa dimora, poiché notato in atteggiamento sospetto ed è stato trovato in possesso di 6 involucri di hashish, occultata all’interno del cavo orale. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire anche un coltellino multiuso, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

In manette è finito anche un 65enne, originario di Catanzaro, ma residente a Roma, che, ad esito di un controllo, è stato trovato, dai Carabinieri della Stazione Roma Ottavia, in possesso di 14 dosi di cocaina e 2.455 euro.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 21enne del Senegal, sorpreso in via Santa Rita da Cascia a cedere dosi di cocaina ad un acquirente, identificato e segnalato alla Prefettura.

Tutti gli arresti sono stati già convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.