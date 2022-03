Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) che, ieri pomeriggio, lungo la strada provinciale “barco – le selve”, secondo la denuncia presentata dalle vittime, sotto la minaccia di una pistola, un uomo ha bloccato la marcia di un’autovettura condotta da una donna di 48 anni, di Subiaco, costringendola a scendere dal mezzo impossessandosene e allontanandosi in direzione di Agosta, per poi abbandonare il veicolo poco distante, in prossimità dell’argine del fiume Aniene, dopo averlo danneggiato nella corsa all’interno di un terreno adiacente la S.R. 411 Sublacense.

Successivamente, sempre sotto minaccia di pistola, tentava di impossessarsi di un’altra autovettura in transito sulla S.R. Sublacense, condotta da una donna di 38 anni di Agosta, non riuscendovi per la prontezza della conducente che lo schivava e si allontanava.

Sono intervenuti i Carabinieri di Subiaco che al termine di una spedita analisi info-investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno rintracciato e arrestato un uomo di Cervara di Roma, di 44 anni, in un’abitazione poco distante.

L’uomo, con precedenti, già colpito da avvisato orale, era sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, è gravemente indiziato di rapina aggravata e tentata rapina aggravata. L’indagato è stato condotto in carcere e l’arresto dovrà essere convalidato, tuttavia ci si trova nella fase delle indagini preliminari per cui vige il principio di presunzione di innocenza, fino a condanna definitiva.