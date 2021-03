Nel corso dei servizi finalizzati a verificare l’osservanza delle disposizioni emanate al fine di contenere il contagio del Coronavirus, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco hanno arrestato una persona per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo? Ecco i dettagli

Si tratta un 27enne residente nel comune di Subiaco, sorpreso in atteggiamento sospetto e fermato per una verifica in località Cervara di Roma.

A seguito delle successive perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 700 g di hashish, suddivisi in sette panetti da 100 g, e 70 g di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 250 euro, ritenuta provento dello spaccio.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.