La scorsa notte, via Latina, a Colleferro è rimasta al buio. Alcuni ladri hanno manomesso i quadri per rubare il rame presente all’interno.

Colleferro, via Latina al buio: manomessi quadri e rame rubato

Dopo il recente furto in banca, un altro episodio di cronaca si registra a Colleferro. Tra la notte del 1 e del 2 marzo, infatti, alcuni ladri e vandali allo stesso tempo hanno manomesso i quadri, della zona di via Latina con un solo scopo: rubare il rame dentro.

Ignoti si sono introdotti per questo fine e la segnalazione è giunta a Engie direttamente dal Sindaco, Pierluigi Sanna, che ha annunciato che i responsabili saranno trovati e denunciati. Lo stesso Primo Cittadino, per prevenire le polemiche legate alla tematica della sicurezza in città, anche di matrice politica, ha spiegato come non sia possibile sorvegliare ogni centimetro di strada e che non è stato un furto realizzato da ragazzi annoiati, come qualcuno potrebbe pensare.

Il rame è molto ambito ed è spesso oggetto di furti, soprattutto nelle stazioni ferroviare. Il cosiddetto oro arancione ancora una volta è entrato dunque nelle cronache. E intanto, a essere danneggiati sono stati anche i residenti di via Latina. Sul furto, indagano le forze dell’Ordine locali e i cittadini chiedono maggiori controlli e più telecamere. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito, grazie a eventuali novità sull’indagine.

Foto dal profilo Facebook di Pierluigi Sanna