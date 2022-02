Colleferro, furto nella notte presso la Banca di Piazza Gobetti

Paura a Colleferro verso le 2:50 di questa notte, 23 febbraio 2022: un forte boato ha risvegliato i residenti delle zone nei dintorni di Piazza Gobetti.

Colleferro, furto alla Monte dei Paschi di Siena di Piazza Gobetti

Da quello che si apprende dalle varie segnalazioni giunte a questa redazione e dai numerosi commenti social, questa notte sarebbe avvenuto un furto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Piazza Gobetti. D’altronde, è questo che lasciano presagire le più che esplicite immagini.

Distrutto quasi del tutto il bancomat della filiale; sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che ora indagano sull’accaduto.

Al momento, non sono state rese note la dinamica e la precisa entità del furto, così come l’identità dei malviventi, i quali sono stati messi in fuga dall’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

In foto, la Banca di Piazza Gobetti