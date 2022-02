Come preannunciato nei giorni scorsi, sabato 26 febbraio 2022 sarà una giornata di neve nelle alte vette del Lazio. Scopriamo insieme quali sono i luoghi dove nevicherà con le previsioni meteo.

Previsioni neve nel Lazio sabato 26 febbraio 2022: ecco dove nevicherà

Si apprestava a essere come un sabato di pioggia, quello di domani. Invece, le previsioni hanno parzialmente smentito le proiezioni. Sono possibili piogge, ma in quantità minore rispetto quella che si prevedeva e soprattutto imperverseranno la primissima mattinata, per poi lasciare spazio a una giornata condensata di nuvole e contraddistinta ancora dai forti venti. Ciò che non cambia è quanto riguarda le possibili nevicate.

Le zone al confine tra Lazio e Abruzzo e le vette sopra i 500 metri sono quelle più interessate dalla potenziale caduta dei fiocchi di neve. Vediamo alcune zone interne alla regione dove potrebbe nevicare nella giornata del 26 febbraio.

Lazio, dove nevicherà sabato: previsioni neve

A Forca d’Acero sono previsti circa 25 centimetri di neve, Accumoli 20, Campo Staffi 19, Campocatino 17, Campo dell’Osso 12, Monte Livata 10, Amatrice e Terminillo 10, a Scai circa 9 centimetri, a Cittareale circa 8, a Lago di Scandarello 8, a Filettino, Campo Staffi, Leonessa e Prato di Campoli 5.

Le vette più fredde

Temperature molto basse sulle alte quote della regione Lazio. A Terminillo si potrebbe arrivare a -10 gradi centigradi, a Campocatino a -8 gradi, Campo dell’Osso – 7.5, Campo Staffi – 6,5, Monte Livata – 5, Filettino e Gorga – 5.

Dove andare sul sicuro

Le zone più innevate risultano essere Terminillo, Campo Staffi e Monte Livata. A Monte Livata sono presenti tra i 30 e i 35 centimetri, a Terminillo circa 20/30, Campo Staffi circa 15. Queste sono anche tra le zone più attrezzate. Ad Accumoli, Campo Staffi e Forca d’Acero sono previste le nevicate più consistenti.

Tirando le somme

Sabato e domenica sarà un week-end di tempo alternato nel Lazio. Possibili piogge sabato, sole domenica. Sempre sabato sono previste nevicate ad alte quote, prevalentemente nelle zone suddette, ma ovviamente non soltanto in queste. Essendo prevista pioggia ad alte quote almeno nella primissima mattinata, oltre che neve, è possibile che quest’ultima non si attacchi bene al suolo.

Sorprese in pianura e a basse quote lasciano spazio a probabilità molto scarse. La Ciociaria e la provincia di Rieti, soprattutto le alte vette, sono quelle in cui è prevista neve. Possibili ghiacciate un po’ ovunque nella mattinata.

Ricordiamo che chi volesse gustarsi un week-end in montagna deve dotarsi di catene e attrezzature adatte ad affrontare le basse temperature e i possibili disagi causati dalle nevicate. Seguiteci per essere sempre informati sulle previsioni meteo.