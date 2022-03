ARDEA VICINO ALL’UCRAINA: RACCOLTA FARMACI

Anche il nostro comune vuole dare un aiuto alle famiglie dell’Ucraina che stanno attraverso questo terribile periodo.

Ci siamo confrontati con la Croce Rossa Italiana per capire quali fossero le necessità primarie delle popolazioni: i farmaci rappresentano ciò che le organizzazioni sanitarie ucraine richiedono maggiormente, vista la difficoltà di approvvigionamento degli ospedali.

Grazie alla collaborazione di alcune associazioni sul territorio abbiamo creato dei punti di raccolta farmaci in cui i cittadini possono recarsi per lasciare i farmaci, preferibilmente quelli indicati nella lista.

Vorrei ringraziare Le case di Paola, Casa Francesco, la Croce Rossa di Ardea e la Farmacia Bartolomucci per la continua e solerte partecipazione a queste iniziative e tutti i cittadini che aderiranno a questa campagna di solidarietà.

I farmaci possono essere consegnati presso le tre sedi negli orari indicati:

Croce Rossa Ardea, Via Bologna n. 1 (3-4-5-7-9-11 Marzo dalle 17:00 alle 20:00) Cell. 334,2229751/328.8874529

Casa Francesco, Lungomare degli Ardeatini n. 254 Cell.

MARINO ATTUA UNA RETE DI SOLIDARIETA’ PER L’UCRAINA

Fondamentale l’attività delle sedi parrocchiali e dei volontari

L’Amministrazione Comunale, con il fondamentale supporto delle parrocchie locali, della Protezione Civile e dei volontari, ha messo in atto una rete di solidarietà capillare per la raccolta di medicinali, prodotti sanitari, alimenti e oggetti di prima necessità che sono stati individuati direttamente dalla comunità ucraina.

I beni potranno essere consegnati nelle sedi parrocchiali e saranno poi consegnati dalla Protezione Civile nel punto di raccolta previsto a Roma presso la Basilica Minore di Santa Sofia, chiesa nazionale degli ucraini in via Boccea.

“Sono certo che il cuore grande di tutti i concittadini non farà mancare il supporto concreto a chi si trova a subire l’assurda tragedia della guerra” ha detto il sindaco Stefano Cecchi.