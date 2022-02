La guerra in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per la vita e il benessere di 7,5 milioni di bambini. Negli ultimi giorni, violenti scontri lungo la linea del fronte hanno già danneggiato importanti infrastrutture idriche e istituti scolastici, ma la recrudescenza del conflitto minaccia ora di avere conseguenze devastanti.

L’UNICEF condivide l’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite per un immediato cessate il fuoco, ed esorta le parti in causa a ottemperare ai loro obblighi internazionali di protezione dell’infanzia e a consentire agli attori umanitari di raggiungere in modo rapido e sicuro i bambini nel bisogno.

