Nella tarda mattinata di oggi, 2 marzo 2022, un uomo è morto nella zona dei Castelli Romani. Nello specifico, il 56enne originario di Cisterna di Latina, è deceduto a Nemi, a causa di una caduta da circa 7 metri di altezza, mentre stava eseguendo dei lavori di potatura.

I fatti

Tragico episodio quello avvenuto poco prima delle 12 di stamattina, a Nemi. Un giardiniere originario della provincia di Latina è deceduto dopo essere caduto da diversi metri di altezza. A nulla sono serviti gli sforzi dei soccorritori, che lo hanno elitrasportato in ospedale in codice rosso. Il 56enne stava svolgendo un lavoro in via Calvarione, per conto di un privato: stava potando alcuni alberi.

La dinamica dei fatti resta ancora da chiarire con precisione. Sta di fatto che l’uomo è caduto mentre stava lavorando.

Per lui non c’è stato nulla da fare e il 118 ha tentato di rianimarlo, senza esiti positivi. Un dramma terribile quello di oggi.