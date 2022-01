Non solo cinghiali, ma anche mucche. Diversi gli incidenti registrati negli ultimi mesi a Roma e provincia causati dall’attraversamento in strada di animali.

Nemi, incidente in via dei Laghi: auto impatta contro tre mucche

Stavolta, il sinistro è avvenuto ai Castelli Romani, precisamente nel Comune di Nemi. Un’auto con alla guida una ragazza di Velletri ha impattato infatti contro tre mucche in via dei Laghi. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19 di sabato 15 gennaio 2022. Nel tardo pomeriggio di ieri, dunque, la sua Fiato 500 ha impattato contro gli animali proprio poco prima di un incrocio. La donna non sembra aver riportato danni fisici, ma l’auto ha riportato diversi danni.

Sul posto, sono intervenuti comunque i soccorsi e le forze dell’Ordine. Sembra che non sia la prima volta che questi animali attraversino la zona, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti.

Foto di repertorio, relativa a un altro incidente nella zona di via dei Laghi