“Il sindaco di Palestrina al nostro fianco per la liberazione di Nader” – dichiarano dal Comitato Nader libero.

“Ieri pomeriggio abbiamo incontrato il Sindaco di Palestrina Mario Moretti e il Presidente del consiglio comunale Simone Coccia.

Ad entrambi abbiamo chiesto un fattivo impegno per la liberazione di Nader.

In particolare al primo abbiamo chiesto di attivarsi presso il Ministro degli Esteri di Luigi di Maio, con una specifica richiesta scritta ed al secondo di adoperarsi per arrivare al conferimento della cittadinanza onoraria per Nader.

La mobilitazione continua” – concludono.

Antonella e Yasmin