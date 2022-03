Aprilia, Vittorio Brumotti in città per filmare le piazze di spaccio

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, è arrivato ad Aprilia per un servizio su alcune piazze di spaccio della zona.

Aprilia, come avviene lo spaccio nel rione: il servizio di Brumotti

Vittorio Brumotti e Aprilia (Latina). Il noto inviato di “Striscia la Notizia” è stato nella cittadina vicino a Latina per mostrare come avviene lo spaccio nel rione. Brumotti è riuscito a riprendere un’operazione di Polizia con tanto di blitz e sequestro di armi, denaro e sistema di videosorveglianza.

Come avveniva lo scambio? Attraverso una parola d’ordine. Come si evince dal filmato, l’interessato doveva dire “Sono amico di Giordano” e la persona che stava dall’altra parte della porta gli passava la droga. Brumotti, dopo essersi finto cliente, è tornato con il microfono in mano sperando di ricevere risposta.

Dopo vari tentativi, il biker ha chiamato le Forze dell’Ordine che hanno proceduto al sequestro della droga, del denaro e anche di qualche arma.

Ecco il video del servizio:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/droga-ad-aprilia-il-mercato-della-cocaina_76860.shtml