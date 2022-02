Si è spento a soli 27 anni Stefano Siviero. Domenica scorsa era stato coinvolto in un incidente sulla via Nettunense. La famiglia, come d’accordo con il giovane (già sulla lista dei donatori), ha deciso di donare gli organi.

È morto Stefano Siviero: la famiglia decide di donare gli organi

Stefano aveva 27 anni e, dopo tre giorni di agonia, è morto. La scorsa domenica, a poca distanza dallo svincolo della Pontina (via Nettunense), era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale. Trasportato d’urgenza all’Ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni erano piuttosto gravi fino a quando, qualche ora fa, è arrivata la tragica notizia della sua dipartita.

I genitori, immersi dal dolore, hanno deciso comunque di fare un gesto nobile, scegliendo di donare gli organi del figlio per salvare altre vite. Stefano, da tempo, era iscritto come donatore di organi.

Un gesto di immensa umanità. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.