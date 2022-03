A Ferentino, i militari della Stazione di Sgurgola, in ottemperanza all’ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Penali – hanno tratto in arresto un 32enne della zona, dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 4, mesi 3 e giorni 28 di reclusione per i reati di ricettazione, violazione di sigilli, falsità materiale e detenzione illegale di stupefacenti commessi a Roma, Anagni e Sgurgola negli anni 2013, 2015 e 2018.

L’arrestato, dopo le formalità rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lanciano (CH).

Foto di repertorio