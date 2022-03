Ferentino, brutto incidente sulla Casilina: grave un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in seguito all’incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, sulla via Casilina nel territorio di Ferentino, al km 68,900.

Ferentino, incidente sulla Casilina: ferito un 16enne

Il 16enne si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il giovane è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118, che ha poi trasportato il 16enne all’ospedale Spaziani di Frosinone in codice rosso.

Le condizioni di salute del ragazzo destavano ancora molte preoccupazioni, tanto che ieri si è reso necessario il trasferimento presso il Policlinico Gemelli di Roma. La prognosi rimane attualmente riservata.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Anagni, che hanno effettuato i rilievi di rito e lo scotter è stato sottoposto a sequestro.

Foto di repertorio