Roma. Ritrovato un ordigno bellico alla Cecchignola: chiuse diverse strade

Ieri sera, 28 febbraio 2022, è stato ritrovato un ordigno bellico in zona Cecchignola, a Roma.

Ritrovato un ordigno bellico alla Cecchignola

In via della Cecchignola sono intervenuti diversi agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, per il ritrovamento di un ordigno bellico.

L’area interessata è stata immediatamente chiusa, in attesa dell’arrivo degli artificieri. Attualmente, gli agenti stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la zona e per agevolare la viabilità.

Come riportato da Astral Infomobilità, le vie chiuse risultano essere:

Via della Cecchignola, tra via Castel di Leva e Via dei Bersaglieri;

Via di Tor Pagnotta, tra Viale dell’Esercito e Via del Bel Poggio.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio