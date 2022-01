Alle ore 13.10 di oggi circa, la sala operativadei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato il personale della 7A e il CRRC in Via Della Cecchignola, angolo Via Kobler, per la rottura di una tubazione principale di media pressione gas metano che ha comportato la chiusura immediata del tratto di strada sopra citato.

I fatti

I Vigili dl Fuoco hanno messo in sicurezza l’area permettendo ai tecnici dell’Italgas l’accesso nella zona interessata dal danno. Sul posto oltre alle squadre di competenza, il funzionario di guardia VF e Roma Capitale per la gestione della viabilità. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata.

Un portavoce Italgas informa che oggi, a Roma, all’altezza della rotatoria tra via della Cecchignola e via Giovanni Kobler, un’azienda terza – estranea a Italgas – impegnata in un intervento su un allaccio fognario ha danneggiato la condotta del gas naturale, provocando una dispersione.

Accorsi sul posto, i tecnici del Pronto Intervento Italgas sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona bloccando la fuoriuscita di gas, per poi procedere alla riparazione della condotta danneggiata.

Aggiornamento

Strada riaperta poco fa e segnalate circa 5mila persone “in ostaggio”, che non possono uscire di casa.