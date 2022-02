Atto vandalico nella notte a Rocca di Papa, dove sono state forate le gomme ad un centinaio di auto: al momento, non è nota l’identità dei responsabili.

Rocca di Papa, atto vandalico nella notte

Un risveglio choc quello di stamattina per molti degli abitanti del comune dei Castelli Romani: numerose auto in sosta in Via dell’Osservatorio, via Campi d’Annibale, piazza Valeriano Gatta, via della Portella e altre vie limitrofe, sono state ritrovate questa mattina, 28 febbraio 2022, con gli pneumatici squarciati.

Immediatamente allertati, i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’atto vandalico. Potrebbero, quindi, seguire degli aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio