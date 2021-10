Rocca di Papa, uomo e cane caduti in un dirupo in zona Belvedere

In data odierna alle ore 13,49 la S.O. ha inviato a Rocca di Papa, Via Scalette zona Belvedere, la squadra VVf di Marino(15/A) per soccorso a persona.

Cosa è successo

Giunti sul posto i soccorritori si sono calati in un dirupo dove era caduto il cane (razza corso) e il padrone (uomo di 33 anni), scivolato anch’esso nel tentativo di soccorrere l’animale.

Sono stati recuperati tramite manovre Saf; l’uomo è stato affidato alle cure del 118.Le condizioni di salute di entrambi non destavano preoccupazioni.