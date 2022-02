Cresce l’attesa per l’ultima puntata de L’amica geniale -Storia di chi fugge e di chi resta, la serie diretta da Daniele Luchetti, che la eredita da Saverio Costanzo, e tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, edita da Edizioni E/O. La serie è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment.

Le vicende con protagoniste Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) stanno volgendo al termine, almeno per questa stagione: ecco qualche anticipazione, senza troppi spoiler, sulla puntata che andrà in onda questa sera, 27 febbraio 2022, su Rai1 o, in streaming, sulla piattaforma RaiPlay.

L’amica geniale, cosa era successo nelle due puntate precedenti

Prima di affrontare le anticipazioni riguardo alla puntata di stasera, cerchiamo di ripercorrere quanto accaduto negli episodi andati in onda la scorsa settimana.

In “Il terrore”, il quinto episodio di questa stagione, il matrimonio tra Elena e Pietro (Matteo Cecchi) presenta delle incrinature. Elena, infatti, si avvicina alla causa femminista tanto in voga in quegli anni, mentre il marito è contrario, specie al coinvolgimento delle bambine nelle varie manifestazioni. Inoltre, si presentano a sorpresa a casa della coppia anche Pasquale (Eduardo Scarpetta) e Nadia (Giorgia Gargano). Il comportamento maleducato e sfacciato dei due irrita non poco Pietro che, quando la coppia ospitata, riparte, litiga furiosamente con la moglie, arrivando anche a darle uno schiaffo.

Durante il sesto episodio, “Diventare”, Lila chiede con insistenza a Lenù di ospitare il figlio Gennarino (Salvatore Tortora) e di portarlo con loro in vacanza. Il ragazzino non va d’accordo con le figlie di Lenù, specie la più grande, Dede (Sofia Luchetti). Quando i due bambini vengono scoperti in atteggiamenti intimi e poco consoni alla loro giovane età, Lenù decide di far ritornare Gennarino a casa e, attraverso una telefonata con Lila, scopre che la sorella minore Elisa (Francesca Montuori) sta convivendo con Marcello Solara (Elvis Esposito). Preoccupata per la vicinanza della famiglia ai camorristi della zona, Elena decide di ritornare al rione, insieme a tutta la sua famiglia. Inoltre, Lila accetta di lavorare per Michele Solara (Alessio Gallo): una decisione che lascia molto sconcertata Lenù.

L’Amica Geniale 3, cosa accadrà stasera negli ultimi due episodi

Nel settimo episodio di questa stagione, intitolato “Ancora tu”, il matrimonio di Elena è sempre più in crisi. Un giorno, però, si presenta inaspettatamente alla porta di casa Airota Nino Sarratore (Francesco Serpico), che subito stringe amicizia con Pietro, tanto che i due promettono di rivedersi. Elena attende con trepidazione questo nuovo incontro e riprende a scrivere.

In “Chi fugge, chi resta”, l’ottavo e ultimo episodio, Elena e Pietro fanno la conoscenza della famiglia di Nino, che riporta alla donna le sue considerazioni in merito a quanto ha pubblicato. In questo contesto, viene fuori che Pietro in realtà non ha mai letto quanto scritto dalla moglie e Nino inizia a mostrarsi ostile nei confronti dell’uomo. La reazione passivo-aggressiva di Pietro non fa altro che confermare i dubbi di Elena riguardo al marito ma, soprattutto, si evince che la donna prova ancora qualcosa per Nino Sarratore.

Ecco, quindi, qualche anticipazione sugli ultimi due episodi di questa sera, anche se la storia di Lila e Lenù non termina qui: si attende, infatti, la quarta ed ultima stagione, tratta dal libro conclusivo della quadrilogia, dal titolo Storia della bambina perduta.

Credits: RaiPlay