L’attore statunitense Ariel Shafir ha un padre italiano, ma non sa chi sia. Sono più di due anni che ha annunciato di non conoscere l’identità del suo papà e che si tratta di un uomo italiano, che lo concepì durante un soggiorno della madre a Roma circa 46 anni fa.

Ariel, l’attore star delle serie Tv Usa cerca Antonio: suo padre italiano

“Ti voglio conoscere Antonio“: queste alcune delle parole in perfetto italiano che Ariel Shafir disse a Chi l’ha visto? Ha conosciuto la madre di Ariel nell’estate del 1975 nella Capitale e non ha mai saputo della nascita dell’attore. Shafir ha dichiarato di volerlo conoscere e aspetta che Antonio si faccia avanti.

Se lui o qualcuno che avesse notizie utili per rintracciare il papà italiano del celebre attore, è pregato di farsi avanti e aiutarlo.

“Papà, ti voglio conoscere”: Appello di Ariel, la star delle serie Tv Usa, che cerca il padre italiano Antonio. Lui ha conosciuto la mamma, Talia, a #Roma nell’estate del 1975. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/tgjci3aRIA pic.twitter.com/X2CDcy1rlU — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) September 5, 2021

Sebbene il video risalga a un paio d’anni fa, l’appello è ancora valido e durante questo periodo, non ci sono state novità concrete in merito alla situazione.

Che sia la volta buona per l’attore 46enne?

Chi è Ariel Shafir

Noto al grande pubblico per essere attore di serie tv americane di successo e film vari. I film più noti sono Don Peyote (2014), M’larky (2010), Notte brava a Las Vegas (2008) e Bride Wars – la mia migliore nemica (2009), mentre le serie TV per cui il suo volto è maggiormente riconoscibile sono The sinner, Blue bloods, The Blacklist, Orange is the new black e in uscita altri film quali The erotic dreams of the Chelsea Hotel (cortometraggio), Love and Communication (in post produzione), Listen (post produzione) e The raging heart of Maggie Acker (in post produzione e segnato in uscita nel 2022).

https://www.raiplay.it/video/2019/10/ariel-shafir-alla-ricerca-di-suo-padre—chi-l-ha-visto-del-09102019-ead6a707-89c9-4d58-b4c9-b8f87aeaa91c.html

Credits photo: https://www.flickr.com/photos/huntingtontheatreco/6289136689

Licenza Creative Commons