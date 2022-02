Momenti di paura nel primissimo pomeriggio di oggi a Roma. Precisamente, nei pressi del chilometro 17, zona Laurentina, un’auto ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono giunti prontamente sul posto per risolvere l’emergenza.

Roma, Laurentina. Auto in fiamme: all’interno, rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo

Nello specifico, i pompieri si sono occupati dello spegnimento dell’incendio, mentre la Polizia ha eseguito i rilievi di rito, per comprendere quali sono state le esatte dinamiche del rogo. Nella zona sono giunti anche i soccorritori, che hanno torvato all’interno dell’auto il cadavere carbonizzato di un uomo.

Le forze dell’Ordine stanno indagando per comprendere l’esatta dinamica dei fatti e se si sia trattato di un tragico suicidio, di un incidente o di un omicidio premeditato. Potrebbero seguire aggiornamenti, anche in merito all’identità del corpo rinvenuto, ricordiamo, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 febbraio 2022 a Roma, zona Laurentina. Per il momento, è mistero fitto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 14.00 circa i vigili del fuoco sono intervenuti con l’APS 22A di Pomezia e la 1 C al km 17.600 della via Laurentina per l’incendio di un’autovettura all’interno di un campo incolto.

Nei pressi della vettura, completamente bruciata, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di mezza età riverso a terra parzialmente ustionato e privo di vita. Sul posto, oltre al 118 sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza.

Foto di repertorio