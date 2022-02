Fuga di gas in via Laurentina: strada chiusa e deviazioni. Le info in diretta

Diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via Laurentina, altezza GRA, per la chiusura della strada su disposizione dei VVFF a causa di una fuga di gas all’altezza di del civico 988.

Fuga di gas, Polizia Locale chiude via Laurentina

Via Laurentina è chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni del traffico all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. Ancora non si hanno notizie in merito alla presenza di eventuali persone evacuate o ferite. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

Aggiornamento: ripercussioni anche sul GRA

LAZIO, ANAS: TEMPORANEAMENTE CHIUSE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LE USCITE PER “LAURENTINA” IN DIREZIONE FUORI ROMA, A CAUSA DI UNA FUGA DI GAS

A causa di una fuga di gas, si è reso necessario chiudere le rampe che da entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare, immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma

Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio